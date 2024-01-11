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19:03, 11 января 2024Путешествия

Россияне пожаловались на проблемы с оплатой на популярном курорте Азии

TourDom: туристы из России пожаловались на проблемы с оплатой услуг на Хайнане

Фото: Zong Hui / Globallookpress.com

Российские туристы, отдыхающие на Хайнане, пожаловались на проблемы с оплатой услуг на популярном курорте Азии. Об этом пишет портал TourDom.

По данным источника, чуть ли не единственным способом платежей для отечественных путешественников в Китае остаются наличные. «С обменом долларов или евро на китайские юани проблем нет, однако в последнее время купюры принимают далеко не во всех ресторанах и магазинах», — пишет издание.

Отмечается, что во многих торговых точках и заведениях общепита оплата только безналичная. Также у россиян не всегда есть возможность воспользоваться картами китайской платежной системы UnionPay. Если пластик выпущен в России, то зачастую он не срабатывает.

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Более того, есть места, где и вовсе принимают платежи только по QR-коду. Причем для этих целей используется популярный в азиатских государствах онлайн-сервис WeChat. «Установить программу на смартфон могут и наши сограждане, только вряд ли это решит проблему — завести деньги на счет не получится», — отмечает издание.

Ранее стало известно, что китайцы массово устремились в Приморский край. С января 2023 года российский регион посетили около 100 туристов из КНР.

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      Фариза Бацазова
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