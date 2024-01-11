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12:41, 11 января 2024Россия

Россиянин в тапочках за рулем автомобиля влетел в пешеходов и попал на видео

Житель Красноярска на автомобиле въехал в пешеходов и попал на видео

В Красноярске горожанин въехал в следовавших по тротуару пешеходов и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах россиянин сворачивает с проезжей части и влетает в людей.

Очевидцы происшествия сообщили, что после случившегося водитель вышел из машины в тапочках «в невменяемом состоянии». Медицинская помощь потребовалась двоим пострадавшим. Девушка, по предварительным данным, от удара потеряла сознание.

Ранее в Брянске водитель сбил трех человек на тротуаре, одним из которых оказался ребенок. Управлявший автомобилем мужчина пытался уйти от столкновения, но вылетел на тротуар.

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      Алан Босиков
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