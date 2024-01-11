Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли

В Крыму задержали мужчину, вырастившего дома почти 300 кустов конопли

В Симферопольском районе Крыма полиция задержала 48-летнего местного жителя, который вырастил у себя дома почти 300 кустов конопли. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Таким образом мужчина хотел заработать. По данным канала, после созревания он измельчал коноплю, высушивал ее, расфасовывал и сбывал всем желающим. Силовики нашли у него дома более пяти килограммов запрещенного растения.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство и сбыт наркотических средств») УК РФ.

Ранее в Запорожской области у местной жительницы нашли восемь мешков с коноплей и оружие.