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14:51, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли

В Крыму задержали мужчину, вырастившего дома почти 300 кустов конопли

Фото: meeboonstudio / Shutterstock / Fotodom

В Симферопольском районе Крыма полиция задержала 48-летнего местного жителя, который вырастил у себя дома почти 300 кустов конопли. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Таким образом мужчина хотел заработать. По данным канала, после созревания он измельчал коноплю, высушивал ее, расфасовывал и сбывал всем желающим. Силовики нашли у него дома более пяти килограммов запрещенного растения.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство и сбыт наркотических средств») УК РФ.

Ранее в Запорожской области у местной жительницы нашли восемь мешков с коноплей и оружие.

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