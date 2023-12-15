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20:16, 15 декабря 2023Силовые структуры

В Запорожской области у женщины нашли мешки с коноплей и оружие

У жительницы Запорожской области нашли восемь мешков с коноплей и три ружья

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области у местной жительницы нашли восемь мешков с коноплей и оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские проводили профилактические мероприятия в селе Новое в одном из домов. Там сотрудники заметили мешки с высушенной коноплей, а осмотрев дом получше, обнаружили 3 охотничьих ружья и 200 патронов к ним.

Хозяйка рассказала, что все это принадлежало ее мужу. Однако она не смогла объяснить, почему оставила коноплю и оружие, когда супруга не стало. Все это изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела по статьям 222 («Незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов») и 228 («Незаконное хранение наркотических веществ») УК РФ.

Ранее оперативник из Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела после замены марихуаны из вещдоков на собранную им у кладбища коноплю.

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      Екатерина Кашурникова
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