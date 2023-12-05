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20:23, 5 декабря 2023Силовые структуры

Российский полицейский заменил марихуану из вещдоков на коноплю и попался

В Майском на заменившего марихуану из вещдоков коноплей силовика возбудили дело

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии оперативник стал фигурантом уголовного дела после замены марихуаны из вещдоков на собранную им коноплю. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 33-летний полицейский, занимающий должность оперативного уполномоченного по контролю за оборотом наркотиков, в конце сентября собрал верхушки и листья дикорастущей конопли около кладбища в Майском Кабардино-Балкарии. Оперативник поместил части растения в спичечные коробки, а через несколько недель, зайдя в камеру с вещдоками, заменил ими такие же, но с марихуаной. Всего силовик забрал с собой 60 граммов запрещенных веществ, которые ранее были изъяты у задержанных.

О действиях полицейского узнали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности. В отношении него возбудили дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за хранение и хищение наркотиков.

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      Олеся Мицкевич
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