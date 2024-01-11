Российские дети поиграли с глыбой льда в огромной луже и попали на видео

В Краснодаре во дворе дома дети играли с глыбой льда в луже

В Краснодаре во дворе дома дети играли с глыбой льда в огромной луже. Видео появилось в Telegram-канале Kub Mash.

На видео на детской площадке в углублении образовалась лужа. После заморозков она покрылась льдом, который затем растаял. Дети на кадрах берут глыбы льда в руки и кидают их в воду. За ними наблюдает около десятка других собравшихся у лужи детей.

В Краснодар резкое похолодание пришло во вторник, 9 января. Температура днем опустилась до отметок минус 1-3 градуса. В четверг, 11 января, воздух прогрелся до плюс 3-5 градусов.

Ранее в Дагестане ребенок по пути в школу увяз в грязи и не смог сам выбраться. На помощь ему пришли прохожие. Из-за дождей, которые длились несколько дней, в городе Огни образовались слякоть и лужи.

