Минобороны: ВС России поразили два украинских склада с боеприпасами

Вооруженные силы (ВС) России поразили два украинских склада с боеприпасами. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские войска при ударе по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дроны, ракеты, а также артиллерию. Теми же средствами поражения были нанесены удары по 119 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также по скоплениям живой силы противника.

Отдельно Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой в Донецкой народной республике.