Гагин заявил, что военные РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой

Российские военные уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Ян Гагин, передает ТАСС.

«К северу и югу от Клещеевки наша артиллерия за полтора дня уничтожила три украинских опорных пункта», — сообщил он. По словам Гагина, российские войска уничтожили не только личный состав, но и два бронеавтомобиля ВСУ.

Ранее подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли позиции украинской армии у населенного пункта Вербовое на ореховском участке фронта Запорожской области. В Минобороны РФ уточнили, что десантники штурмовали позиции ВСУ на боевых машинах БМД-4М под шквальным огнем.

В конце декабря российские военнослужащие взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ в ДНР. После взятия пункта в нем нашли десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять комплексов Javelin.