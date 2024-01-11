Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 11 января 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой

Гагин заявил, что военные РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ под Клещеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Ян Гагин, передает ТАСС.

«К северу и югу от Клещеевки наша артиллерия за полтора дня уничтожила три украинских опорных пункта», — сообщил он. По словам Гагина, российские войска уничтожили не только личный состав, но и два бронеавтомобиля ВСУ.

Ранее подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли позиции украинской армии у населенного пункта Вербовое на ореховском участке фронта Запорожской области. В Минобороны РФ уточнили, что десантники штурмовали позиции ВСУ на боевых машинах БМД-4М под шквальным огнем.

В конце декабря российские военнослужащие взяли под контроль стратегически важный опорный пункт ВСУ в ДНР. После взятия пункта в нем нашли десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять комплексов Javelin.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин назвал причину подорожания яиц в России

      Под Петербургом мужчина таскал за волосы и избивал шестилетнюю падчерицу

      Нарышкин сообщил о готовящемся в Латвии тренинге по раскачке ситуации в России

      Выливавшего на незнакомцев ведра с фекалиями блогера арестовали

      Певица Монеточка родила второго ребенка

      Лидер «Левого фронта» Удальцов попал под следствие за оправдание терроризма

      Женщина нашла похожее на монстра из фильма «Чужой» существо на пляже

      Путин оценил ситуацию с ростом цен в стране

      Российская блогерша отдохнула на яхте и лишилась джинсов за 130 тысяч рублей

      Российские полицейские попались на оформлении фальшивых документов мигрантам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости