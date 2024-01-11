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14:16, 11 января 2024Россия

Российские войска уничтожили польский Krab в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении польской установки Krab в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что это произошло на купянском направлении. Помимо того, противник за сутки потерял до 85 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Вооруженные силы (ВС) России также за сутки отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, отчитались в Минобороны.

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