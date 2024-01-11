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20:06, 11 января 2024Из жизни

Аргентинцы обратились за помощью к святому ковбою из-за экономического кризиса

Жители Аргентины массово обратились к святому ковбою Хилю из-за инфляции

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Десятки тысяч жителей Аргентины решили попросить о помощи святого ковбоя Гаучито Хиля из-за экономического кризиса в стране. Об этом пишет ABC News.

Мероприятия, посвященные памяти Хиля, проходят в городе Мерседес, провинция Корриентес, с 6 по 8 января. В этом году тысячи аргентинцев обратились к нему из-за тяжелого экономического положения. «Нам пришлось брать взаймы. Цены выросли просто варварски», — заявил каменщик Хорхе Забала.

2023 год в Аргентине завершился с рекордной инфляцией, уровень которой, по оценкам независимых экспертов, составил более 200 процентов. «Сегодня ты покупаешь килограмм хлеба за 1000 песо (110 рублей), а на следующий день он стоит уже 1200 песо (132 рубля). Это очень тяжело, но мы стараемся двигаться вперед. С помощью бога и Гаучито мы выкарабкаемся», — сказал другой участник мероприятия Карлос Майана.

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При этом он отметил, что будущее страны находится не только в руках Хиля, но и правительства, которое, по его мнению, должно «надеть штаны и сделать что-нибудь». Многие верующие просят святого ковбоя придать сил новому президенту страны Хавьеру Милею, который обещает справиться с гиперинфляцией.

Гаучито Хиль — не признанный католической церковью так называемый религиозный персонаж, который стал объектом культа в Аргентине. Считается, что его историческим прототипом является гаучо Антонио Плутарко Крус Мамерто Хиль Нуньес, живший в XIX веке. Его биография практически неизвестна. По одной из легенд, он грабил богатых и покровительствовал бедным.

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Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. В числе принятых решений он перечислил приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие меры.

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      Никита Савин
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