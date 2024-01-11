Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:19, 11 января 2024Экономика

Семья основателя Samsung продала миллионы акций ради оплаты налога на наследство

Семья создателя Samsung продала акций на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Семья сына основателя Samsung Ли Кун Хи продала 30 миллионов акций за 2 миллиарда долларов ради выплаты части налога на его наследство, составлявшего изначально около 10 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal.

В 2021 году родственники миллиардера уже продали для этих же целей картины Пикассо и Моне и другие редкие полотна. Сейчас они реализовали 30 миллионов акций Samsung Electronics за 1,64 миллиарда долларов, а также ценные бумаги Samsung SDS, строительной компании Samsung C&T и страховой Samsung Life Insurance за 405 миллионов.

Самый богатый человек Южной Кореи на момент ухода из жизни владел 22,5 миллиарда долларов. Многомиллиардные налоги с оставленного им члены семьи получили возможность выплатить благодаря особенностям законодательства страны, позволяющего воспользоваться рассрочкой на срок до пяти лет.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Венгрия сочла данные о передаче России ракет КНДР бездоказательными

      В Белом доме оправдали визит американской делегации на Тайвань

      Двух редких котов задержали при вылете из России

      Верховный суд России вновь не исключил мак из списка наркотических веществ

      Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

      Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

      Россиянам назвали самые частые причины автомобильных аварий зимой

      Владельцы судов пошли на хитрость во избежание нападений в Красном море

      В окружении Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости