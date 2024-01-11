Семья основателя Samsung продала миллионы акций ради оплаты налога на наследство

Семья создателя Samsung продала акций на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Семья сына основателя Samsung Ли Кун Хи продала 30 миллионов акций за 2 миллиарда долларов ради выплаты части налога на его наследство, составлявшего изначально около 10 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal.

В 2021 году родственники миллиардера уже продали для этих же целей картины Пикассо и Моне и другие редкие полотна. Сейчас они реализовали 30 миллионов акций Samsung Electronics за 1,64 миллиарда долларов, а также ценные бумаги Samsung SDS, строительной компании Samsung C&T и страховой Samsung Life Insurance за 405 миллионов.

Самый богатый человек Южной Кореи на момент ухода из жизни владел 22,5 миллиарда долларов. Многомиллиардные налоги с оставленного им члены семьи получили возможность выплатить благодаря особенностям законодательства страны, позволяющего воспользоваться рассрочкой на срок до пяти лет.