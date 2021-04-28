Умерший глава Samsung оставил семье рекордные долги

Умерший глава южнокорейского производителя электроники Samsung Ли Гон Хи оставил семье рекордные долги по налогу на наследство на общую сумму в 12 триллионов вон (10,7 миллиарда долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на родственников топ-менеджера.

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Базой для рекордного налога послужили унаследованные родственниками акции Samsung, принадлежавшие Ли Гон Хи, объекты недвижимости и предметы искусства. В ближайшее время они будут перераспределены между членами семьи, однако в каком именно порядке, не сообщается.

Наследники собираются пожертвовать один триллион вон (900 миллионов долларов) на исследования в области борьбы с вирусными заболеваниями. Также на благотворительность будут направлены около 23 тысяч произведений искусства общей стоимостью два триллиона вон (1,8 миллиарда долларов).

Ли Гон Хи умер в октябре прошлого года. Его состояние на тот момент оценивалось в 25 триллионов вон (22,5 миллиарда долларов), что делало его самым богатым человеком Южной Кореи.