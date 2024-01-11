Спасатели нашли телефон пропавшей в Турции россиянки

Спасатели нашли в горах Кемера телефон пропавшей российской туристки Ярыгиной

Турецкие спасатели нашли в горах Кемера телефон, принадлежавший пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной. Об этом пишет Haberturk.

Отмечается, что он был обнаружен в четверг, 11 января, на горе Чалыш. «Поиски в данном районе усилены», — говорится в сообщении.

По данным издания, в поисковых работах участвуют по меньшей мере 40 спасателей.

Ранее в январе стало известно, что незадолго до исчезновения пропавшая в Турции россиянка Надежда Ярыгина делилась фото с родными. По словам одного из родственников туристки, Ярыгина собиралась отправиться в Кемер вместе с подругой, однако из-за возникших у ее спутницы проблем туристке пришлось поехать на популярный турецкий курорт одной.