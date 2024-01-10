Стали известны подробности о пропавшей в Турции россиянке

Пропавшая в Турции россиянка делилась с родными фото незадолго до исчезновения

Незадолго до исчезновения пропавшая в Турции россиянка Надежда Ярыгина делилась фото с родными. Подробностями ситуации с РЕН ТВ поделился родственник туристки.

По словам мужчины, Ярыгина собиралась отправиться в Кемер вместе с подругой, однако из-за возникших у ее спутницы проблем туристке пришлось поехать на популярный турецкий курорт одной.

Родственник девушки сообщил, что последний раз она отправляла фотографии из Турции своей матери 3 января. Также стало известно, что россиянка очень много работала, но часто ездила куда-то отдыхать.

«Хорошая девчонка, никаких проблем с ней», — добавил мужчина.

Ранее в январе генеральное консульство РФ в Анталье направило официальный запрос Турции из-за пропажи туристки из Кирова. В диппредставительстве добавили, что полиция Кемера расследует инцидент, а российские дипломаты контролируют ситуацию.