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15:41, 10 января 2024Путешествия

Стали известны подробности о пропавшей в Турции россиянке

Пропавшая в Турции россиянка делилась с родными фото незадолго до исчезновения

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Незадолго до исчезновения пропавшая в Турции россиянка Надежда Ярыгина делилась фото с родными. Подробностями ситуации с РЕН ТВ поделился родственник туристки.

По словам мужчины, Ярыгина собиралась отправиться в Кемер вместе с подругой, однако из-за возникших у ее спутницы проблем туристке пришлось поехать на популярный турецкий курорт одной.

Родственник девушки сообщил, что последний раз она отправляла фотографии из Турции своей матери 3 января. Также стало известно, что россиянка очень много работала, но часто ездила куда-то отдыхать.

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«Хорошая девчонка, никаких проблем с ней», — добавил мужчина.

Ранее в январе генеральное консульство РФ в Анталье направило официальный запрос Турции из-за пропажи туристки из Кирова. В диппредставительстве добавили, что полиция Кемера расследует инцидент, а российские дипломаты контролируют ситуацию.

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