Россия направила запрос Турции из-за пропажи в стране туристки из Кирова

Генконсульство РФ направило запрос Турции из-за пропажи россиянки в Кемере

Генеральное консульство РФ в Анталье направило официальный запрос Турции из-за пропажи туристки из Кирова в этой стране. Об этом сообщили РИА Новости представители дипмиссии.

В Генконсульстве добавили, что полиция турецкого курорта Кемер расследует инцидент, а российские дипломаты контролируют ситуацию.

По данным источника, россиянка приехала в Турцию 30 декабря, а 8 января она не села на обратный рейс в Москву. Выяснилось, что 4 января путешественница ушла на прогулку и не вернулась. С этого дня она не выходила на связь с родственниками, а ее телефон был отключен.

В МВД Кировской области изданию рассказали, что заявление о пропаже подала мать россиянки.

Ранее издание Baza сообщило, что речь идет о 40-летней Надежде Ярыгиной. При осмотре номера были найдены все вещи женщины, включая ее паспорт и документы по туру.