США перебросили на Филиппины крупный запас топлива из-за ситуации на Тайване

Manila Times: США перебросили на Филиппины крупный запас топлива

США перебросили на Филиппины крупный запас топлива из-за нарастающего напряжения между Китаем и Тайванем в преддверии президентских выборов на острове. Об этом сообщает газета Manila Times.

«Мы можем подтвердить, что коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе на Гавайях», — приводит издание слова представителя посольства США на Филиппинах Канишки Гангопадьяй.

С соответствующим заявлением посольство США выступило в ответ на запрос филиппинского сенатора Марии Маркос. По ее мнению, подобные поставки не подпадают под соглашение об обороне двух стран и «только усиливают подозрения в заготовке военных запасов в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США по поводу Тайваня.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что вопрос принадлежности Тайваня является «красной линией» в отношениях с США.