Стало известно о пропавших органах у умерших в тюрьмах США заключенных

CBS: департамент тюрем Алабамы обвинили в пропаже органов у умерших заключенных

Департамент тюрем Алабамы обвинили в пропаже органов у умерших заключенных. Как сообщает CBS, известно как минимум о двух подобных случаях, дошедших до судебного разбирательства.

В иске семья заключенного Брэндона Клэя Дотсона, умершего в заключении в прошлом году, утверждает, что в переданном им теле покойного отсутствовало сердце. Родные Чарльза Эдварда Синглтона, скончавшегося в 2021 году в тюрьме, заявляют, что в переданном им теле вовсе отсутствовали внутренние органы.

Адвокат семьи Дотсон говорит, что подобное могло случиться и с другими заключенными. На прошлой неделе прошло первое заседание суда по иску семьи Дотсон, выяснить на нем, куда подевалось сердце умершего, пока не удалось. В то же время близкие бывшего заключенного считают, что сердце могло попасть в Университет Алабамы для исследовательских целей, однако учебное заведение все подозрения в свой адрес отвергло.