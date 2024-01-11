Турист оказался в охваченной гражданской войной стране и описал происходящее

Турист оказался в Эквадоре во время гражданской войны и назвал поездку хаосом

Британский путешественник случайно оказался в Эквадоре во время гражданской войны и назвал поездку хаосом. Происходящее в охваченной конфликтом стране он описал в беседе с Daily Mail.

По данным издания, 64-летний Гленн Бичелл прибыл в Эквадор со своей 52-летней подругой Магдаленой Лопушанской. Они обедали в Кито, когда улицы внезапно заполнились солдатами. Полиция распорядилась закрыть все магазины и отели, а также ввела комендантский час с 17:00. По словам туриста, вскоре после этого город опустел.

«Это хаос, столько неопределенности. Я не паникер, но лучше держаться подальше от горячей точки», — высказался британец. Он добавил, что в настоящее время они с Лопушанской проживают в безопасной зоне в 40 минутах езды от аэропорта Кито. На руках у пары уже есть купленные билеты в Колумбию.

«Я бы никому не советовал приезжать сюда. Магазины закрыты, все как в клетках. Это такая замечательная страна, которая находится в заложниках у идиотов с оружием», — заключил Бичелл.

Ранее стало известно, что ситуация с беспорядками в Эквадоре, которые устраивают экстремистские группировки, начала стабилизироваться. В стране действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», введенный властями Эквадора после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. В результате его побега в местных тюрьмах начался бунт. Спустя несколько дней из другой тюрьмы скрылся главарь еще одной крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.