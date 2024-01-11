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16:18, 11 января 2024Мир

Стало известно о вспышках насилия в городах Эквадора

Посол России Спринчан: ситуация в Эквадоре начала стабилизироваться

Фото: Karen Toro / Reuters

Ситуация с беспорядками в Эквадоре, которые устраивают экстремистские группировки, начала стабилизироваться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. При этом он уточнил, что в некоторых городах продолжаются вспышки насилия.

Посол подчеркнул, что в отношении российских дипломатов не было зафиксировано никакой физической угрозы. По состоянию на четверг, 11 января, никто из граждан РФ во время беспорядков в Эквадоре не пострадал.

В стране действует режим «внутреннего вооруженного конфликта», введенный властями Эквадора после побега из тюрьмы главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. В результате его побега в местных тюрьмах начался бунт. Спустя несколько дней из другой тюрьмы скрылся главарь другой крупнейшей банды «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико.

Начало беспорядков связали сразу с несколькими факторами.

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      Анастасия Алимпиева
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