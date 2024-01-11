Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:55, 11 января 2024Путешествия

Туристка встретила Новый год в Сочи и назвала три причины испорченного праздника

Россиянка встретила Новый год в Сочи и пожаловалась на толпы туристов на курорте

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская туристка приехала в Сочи, чтобы встретить Новый год, и пожаловалась на испорченный праздник. Своим мнением она поделилась с порталом Sochi1.ru.

Путешественница Ольга назвала три причины, по которым отпуск на курорте не удался. Во-первых, ее разочаровали толпы туристов и огромные очереди в «Сочи Парке». По словам россиянки, людей было так много, что она не смогла расслышать куранты и речь президента, которая транслировалась в парке аттракционов.

Материалы по теме:
«Это самая крутая вечеринка года» Россияне, отмечавшие Новый год в путешествиях, — о своих эмоциях и тоске по дому
«Это самая крутая вечеринка года»Россияне, отмечавшие Новый год в путешествиях, — о своих эмоциях и тоске по дому
27 декабря 2023
Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана. Как богатые россияне отмечают Новый год?
Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана.Как богатые россияне отмечают Новый год?
30 декабря 2023

Ольга также возмутилась повышению цен на праздники, поскольку подорожало все от авиабилетов до ски-пассов. Она добавила, что ради экономии была вынуждена отказаться от катания на горных лыжах.

Кроме того, туристке не повезло с погодой. «Оказывается, тут утром может начаться дождь, а закончиться только на следующий день, — рассказала она. — Причем это такой поток воды, что по дорогам текут реки, сходят оползни». Россиянка отметила, что в плохую погоду сходить в Сочи некуда, поэтому она «гуляла по торговому центру и скучала».

Ранее стало известно, что на новогодние праздники в Сочи приехали более 280 тысяч туристов. При этом загрузка санаториев города на каникулах составила около 90 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать три российских региона

      Минобороны заявило о взятии штурмом позиций ВСУ в Запорожье силами ВДВ

      Бизнесмен попытался увеличить пенис и уменьшил его на 2,8 сантиметра

      Белый дом обвинил Китай во вмешательстве в выборы на Тайване

      В США обратили внимание на новую угрозу терактов

      Стало известно о неудачных контратаках ВСУ на купянском участке

      Россиянам назвали самый надежный способ оплаты при покупке жилья

      Участники СВО вынудили чиновника снять шапку с флагом недружественной страны

      69-летняя Любовь Успенская высказалась о своих пластических операциях

      В России заявили о преимуществах импорта готовых машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости