Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 11 января 2024Бывший СССР

В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского

Минобороны Эстонии: власти придержали данные о прибытии Зеленского из-за рисков

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Позднее сообщение о прибытии Владимира Зеленского в Эстонию связано с вопросом безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, пишет портал государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, этот визит связан с высокими рисками, поэтому информацию о нем было необходимо «придержать».

«Это человек, который находится под пристальным вниманием России и на которого было совершено несколько покушений», — отметил Певкур.

Материалы по теме:
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023

Местные журналисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский прибыл в Таллин вечером в среду, однако о его визите стало известно лишь утром следующего дня.

В столице Эстонии у Зеленского запланированы встречи с президентом страны Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. На этих встречах будут обсуждаться дальнейший план по противостоянию России и вопросы помощи Украине.

Президент Эстонии Алан Карис посещал Киев с рабочим визитом летом. Тогда Зеленский назвал помощь со стороны Таллина самой быстрой и мощной среди всех стран-союзников.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Россиян высадили из самолета на взлетно-посадочной полосе из-за ураганного ветра

      Место аварии с минивэном и фурой в Пензенской области попало на видео

      Умер народный артист СССР Юрий Соломин

      Подростки сожгли паспорт россиянки из-за долга в тысячу рублей

      Подруга пропавшей в Турции россиянки записала видеообращение с просьбой о помощи

      В Афганистане зафиксировано мощное землетрясение

      Лидеру группы «Пасош» Мартичу позволили покинуть Россию без задержания

      В российской колонии произошел бунт заключенных

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости