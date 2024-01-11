В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского

Минобороны Эстонии: власти придержали данные о прибытии Зеленского из-за рисков

Позднее сообщение о прибытии Владимира Зеленского в Эстонию связано с вопросом безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, пишет портал государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, этот визит связан с высокими рисками, поэтому информацию о нем было необходимо «придержать».

«Это человек, который находится под пристальным вниманием России и на которого было совершено несколько покушений», — отметил Певкур.

Местные журналисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский прибыл в Таллин вечером в среду, однако о его визите стало известно лишь утром следующего дня.

В столице Эстонии у Зеленского запланированы встречи с президентом страны Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. На этих встречах будут обсуждаться дальнейший план по противостоянию России и вопросы помощи Украине.

Президент Эстонии Алан Карис посещал Киев с рабочим визитом летом. Тогда Зеленский назвал помощь со стороны Таллина самой быстрой и мощной среди всех стран-союзников.