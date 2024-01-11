В Google решили уволить сотни сотрудников

Bloomberg: Google увольняет сотни сотрудников на фоне давления конкурентов

Google увольняет сотни специалистов, включая работающих над голосовым помощником Google Assistant и в команде разработчиков оборудования дополненной реальности, пишет Bloomberg.

Такие шаги корпорации объясняют давлением конкурентов из Microsoft и OpenAI, создателя ChatGPT, вынудившим искать ресурсы для вложений в приоритетные проекты. Для этого, отмечается в материале, Google решил сократить расходы.

В свою очередь в профсоюзе работников Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее дочерними структурами), раскритиковали сокращения, заявив, что Google «не может продолжать увольнять наших коллег, зарабатывая миллиарды каждый квартал». Там пообещали продолжить борьбу за рабочие места.

Ранее глава стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк объяснил увольнение 17 процентов персонала компании резким замедлением экономического роста. Он признал, что для многих «сокращение такого размера покажется удивительно большим», и поблагодарил коллег за преданность делу, назвав принятое решение трудным.