Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 11 января 2024Мир

В Конгрессе США заявили о спровоцированной Трампом эрекции

Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной Трампом эрекции

Фото: Scott Morgan / Reuters

Член Палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной экс-президентом США Дональдом Трампом эрекции. Это произошло во время выступления конгрессвумен в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США, сообщает Fox News.

«Я думаю, что мы все возмущены многими вещами, но если мы собираемся говорить о возмутительных вещах, которые произошли, давайте поговорим о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — сказала она. Конгрессвумен перепутала слова «восстание» (insurrection) и «эрекция» (erection), когда говорила о штурме Капитолия 6 января 2021 года и действиях Трампа в тот день. Быстро осознав свою ошибку, Джаяпал засмеялась и добавила, что «может быть, и это тоже».

До этого команда специального прокурора США Джека Смита раскрыла ранее неразглашенные детали об отказе бывшего американского президента помочь остановить нападение на Капитолий. По словам бывшего соратника Трампа Дэна Скавино, политик просто не был заинтересован в том, чтобы предпринимать больше усилий и остановить насилие.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Администрация Байдена поддержала изъятие активов России на 300 миллиардов долларов. В Кремле предупредили о последствиях

      Венгрия сочла данные о передаче России ракет КНДР бездоказательными

      В Белом доме оправдали визит американской делегации на Тайвань

      Двух редких котов задержали при вылете из России

      Верховный суд России вновь не исключил мак из списка наркотических веществ

      Раскрыты подробности о беспилотном автомобиле Apple

      Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

      Россиянам назвали самые частые причины автомобильных аварий зимой

      Владельцы судов пошли на хитрость во избежание нападений в Красном море

      В окружении Перри рассказали о его агрессивном поведении по отношению к женщинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости