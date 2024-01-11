В Конгрессе США заявили о спровоцированной Трампом эрекции

Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной Трампом эрекции

Член Палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной экс-президентом США Дональдом Трампом эрекции. Это произошло во время выступления конгрессвумен в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США, сообщает Fox News.

«Я думаю, что мы все возмущены многими вещами, но если мы собираемся говорить о возмутительных вещах, которые произошли, давайте поговорим о том факте, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — сказала она. Конгрессвумен перепутала слова «восстание» (insurrection) и «эрекция» (erection), когда говорила о штурме Капитолия 6 января 2021 года и действиях Трампа в тот день. Быстро осознав свою ошибку, Джаяпал засмеялась и добавила, что «может быть, и это тоже».

До этого команда специального прокурора США Джека Смита раскрыла ранее неразглашенные детали об отказе бывшего американского президента помочь остановить нападение на Капитолий. По словам бывшего соратника Трампа Дэна Скавино, политик просто не был заинтересован в том, чтобы предпринимать больше усилий и остановить насилие.