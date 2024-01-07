Cпецпрокурор раскрыл новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий

ABC: спецпрокурор раскрыл новые подробности о Трампе в день атаки на Капитолий

Команда специального прокурора США Джека Смита раскрыла ранее неразглашенные детали об отказе бывшего американского президента Дональда Трампа помочь остановить нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, команда Смита узнала многие эксклюзивные подробности того дня от бывшего соратника Трампа Дэна Скавино. Он рассказал следователям, что 6 января 2021 года Трамп просто не был заинтересован в том, чтобы предпринимать больше усилий и остановить насилие, когда оно начало нарастать.

«Трамп ничего не сделал. Временами Трамп просто молча сидел во главе стола, скрестив руки и глядя в телевизор», — рассказали ABC News источники со ссылкой на сведения его бывшего соратника.

Также, по их информации, в день нападения на Капитолий бывший глава государства был не в себе из-за того, что у него якобы украли результаты президентских выборов, но не из-за самого факта атаки на здание, в котором располагается Конгресс США.

Ранее Дональд Трамп назвал осужденных, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, заложниками. Политик подчеркнул, что их должны были освободить.

На 4 марта 2024 года назначен суд над Трампом по делу о попытке захвата Капитолия. На ноябрь 2024 года намечены президентские выборы, в которых Трамп планирует принять участие.