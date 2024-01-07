Трамп назвал заложниками осужденных за участие в штурме Капитолия

Трамп назвал заложниками осужденных, участвовавших в штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп назвал осужденных, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, заложниками. Его слова приводит ТАСС.

Трамп подчеркнул, что участников должны были освободить. «Они пострадали (...). Некоторые люди называют их заключенными. Я называю их заложниками», — отметил политик.

Кроме того, экс-президент призвал лично нынешнего президента США Джо Байдена «освободить заложников».

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы в США Джо Байдену. После этого в знак протеста 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия.

На 4 марта 2024 года назначен суд над Трампом по делу о попытке захвата Капитолия. На ноябрь 2024 года намечены президентские выборы, в которых Трамп опять планирует принять участие.