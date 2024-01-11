В России пациент «забил стрелку» стоматологу из-за отсутствия услуги в клинике

В Дагестане пациент избил стоматолога из-за отстутвия услуги подтяжки брекетов

В Дагестане пациент «забил стрелку» стоматологу и избил его из-за отсутствия в клинике услуги по подтяжке брекетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Махачкале. Мужчина решил подтянуть конструкцию на зубах и записался к врачу через двоюродного брата. Прибыв в клинику, он узнал, что такой услуги у них нет. Затем он позвонил родственнику и начал с ним ругаться.

В их разговор вмешался стоматолог, после чего пациент напал на него и избил. Их разняли другие медики и выпроводили мужчину из клиники. В ходе конфликта пациенту разбили губу. Затем мужчина разбил стекло автомобиля врача и позвонил своим знакомым, которые приехали к медучреждению. Вместе они начали разговаривать с медиком, однако диалог снова перерос в потасовку. Стоматолог получил тяжелую травму головы и ушибы. Нападавших на него задержали.

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