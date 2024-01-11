Верховный суд России вновь не исключил мак из списка наркотических веществ

Верховный суд России оставил мак в списке наркотических веществ

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) России признала законным отказ исключить кондитерский мак и его семена из списка наркотических веществ. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом адвокат Валерий Шухардин заявил, что в российском законодательстве существуют правовые проблемы, связанные с маком и его семенами, которые давно нужно устранить. Он подчеркнул, что в каждом зернышке мака есть следы опиатов, но в незначительном количестве.

Ранее в ВС России обратился владелец продуктового ларька на рынке Александр Старцев, который находится в СИЗО по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он попросил исключить мак из списка наркотических средств. Его защита настаивала, что из-за имеющейся в законодательстве меры о контроле в отношении препаратов с малым содержанием наркотических и психотропных веществ, силовики могут превышать полномочия и преследовать продавцов кондитерского мака.