Верховный суд России отказался исключить мак из списка наркотических веществ

Обвиняемый в наркоторговле попросил суд исключить мак из списка наркотиков

Российский Верховный суд отказался исключать мак из списка наркотических средств. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает издание РАПСИ.

По данным издания, суд отказался исключать из перечня как кондитерский мак, так и его семена. Истцом выступил находящийся в СИЗО россиянин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков. Его защита настаивала на том, что из-за имеющейся в законодательстве меры о контроле в отношении препаратов с малым содержанием наркотических и психотропных веществ, силовики могут превышать свои полномочия и преследовать продавцов кондитерского мака.

Защита истца отмечает, что подзащитный стал фигурантом уголовного дела из-за продуктового ларька на рынке. «Вы поймите, в любом маковом зернышке есть следы опиатов! Их невозможно оттуда удалить», — рассказал агентству юрист Виктор Гладышев.