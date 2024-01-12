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16:11, 12 января 2024Россия

Более 300 детей отправили после обстрелов из Белгорода в два российских региона

Мэр Белгорода Демидов: 319 школьников отправили в Липецкую и Тамбовскую области
Валентин Демидов

Валентин Демидов. Фото: Совет министров Республики Крым / Wikimedia

Более 300 детей отправили после обстрелов из Белгорода в Липецкую и Тамбовскую области. Об этом заявил мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram.

«Сегодня 319 школьников отправляются из Белгорода в Липецкую и Тамбовскую области. Детей сопровождают педагоги, медицинские работники, представитель администрации Белгорода», — пояснил он.

Градоначальник напомнил, что накануне из Белгорода 300 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отправились в Ярославскую область, где проведут 21 день в санатории.

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30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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