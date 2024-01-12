Число непригодных к службе украинцев удвоилось

НАПК Украины: доля непригодных к службе украинцев увеличилась вдвое с 2021 года

Число непригодных к службе в армии украинцев увеличилось вдвое с 2021 года, заявило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины. Данные опубликованы на сайте ведомства.

НАПК сообщило, что доля военнообязанных украинцев, признанных негодными к службе в армии, увеличилась с трех процентов в 2021 году до семи процентов по итогам девяти месяцев 2023 года. При этом в 2022 году военно-врачебные комиссии признали негодными восемь процентов прошедших осмотр военнообязанных. В Киеве и Полтавской области в 2023 году решение о непригодности к службе получили 18 и 20 процентов соответственно.

Также в агентстве рассказали об увеличении числа ограниченно годных к службе в отдельных областях Украины. Например, в Днепропетровской области в 2022 году к такой категории отнесли 26 процентов военнообязанных, а в 2023 году такое решение получил 51 процент прошедших медосмотр.

Ранее представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Игорь Матвейчук рассказал, что мужчины призывного возраста покидают Украину как лица, сопровождающие инвалидов. По его словам, в месяц на Украине мужчинам выдается около шести тысяч разрешений на выезд.