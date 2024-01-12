Эксперт назвала выдающий романтических аферистов признак

The Guardian: романтические аферисты используют травмы женщин в своих интересах

Эксперт по романтическим аферам, писательница, автор книги «Киану Ривз не влюблен в тебя» Бекки Холмс назвала главный признак, выдающий таких мошенников. Об этом она написала в колонке для издания The Guardian.

По словам Холмс, романтические аферисты, стремясь выманить у женщины деньги онлайн, используют в своих интересах ее травмы и желания. Это старание подстроиться может выдать мошенника. «Они найдут о вас все, что смогут, и используют против вас. Вы потеряли любимого человека? И он тоже. Вы мечтаете о детях? У него есть ребенок, который полюбит вас. Вы религиозны? Он прилежный прихожанин. Они установят над вами контроль, и какую историю бы ни придумали, например, выдавая себя за знаменитость, она закончится срочным выпрашиванием денег», — объяснила она.

Холмс также предупредила, что под очарование аферистов часто попадают те, кто полагает, что слишком умен для такой ошибки. «Думать, что вы выше этого — значит, делать себя уязвимее, в осознании собственного ума вы забываете обо всем, что недостойно ваших размышлений. Еще один нюанс — когда при этом вы все же попадетесь в ловушку мошенника, то, скорее всего, не обратитесь в полицию, потому что будете страдать от невообразимого стыда», — отметила эксперт.

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