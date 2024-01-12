В США на продажу выставили «дом хоббита»

NYP: в штате Пенсильвания на продажу выставили «дом хоббита»

В городе Элверсон штата Пенсильвания к покупке предлагается дом из вселенной Толкина. Об этом пишет New York Post (NYP).

Приобрести «жилье хоббита» можно за 425 тысяч долларов (37,7 миллиона рублей). Ассоциации с Широм навевают арочные своды и дерновая крыша. Травяное покрытие позволяет сэкономить на отоплении и кондиционере. Пользователи соцсетей предлагают новым владельцам дома летом пасти на травяной крыше коз, а зимой — кататься с нее на санках.

Правда, в отличие от хижин жителей Средиземья само здание не выглядит крошечным. В двухэтажном доме разместились три спальни и две ванных. Кухня выходит на задний двор, а из окон гостиной открывается вид на живописные зеленые холмы. К дому пристроен гараж на три автомобиля. Весь участок занимает 1,6 гектара.

Ранее супруги из Великобритании возвели гостиницу по образцу нор хоббитов, чтобы обрадовать своих пятерых детей. Двери и окна в доме круглые, а дверные ручки располагаются посередине.