Россиянам назвали главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике

Шеф-повар Астафьев назвал ошибкой привычку класть горячие блюда в холодильник

Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал главные ошибки, которые допускают при хранении продуктов в холодильнике. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Астафьев назвал ошибкой привычку россиян класть горячие блюда в холодильник. «Потому что вы испортите холодильник», — пояснил он. Повар также добавил, что хранить готовые блюда можно не более 24 часов.

«Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить, — это положить сырые продукты рядом с готовыми, потому что сырые продукты, не подвергшиеся термообработке, моментально передадут все в готовые продукты, вы их пережаривать не будете, значит, вы получите все бактерии», — рассказал Астафьев.

Шеф-повар также назвал ошибкой хранение продуктов в холодильнике в полиэтиленовых пакетах. «В полиэтилене конденсируется влага, а, значит, ускоряется порча», — объяснил он. Астафьев также рекомендовал не хранить в холодильнике яблоки, так как они выделяют этилен, который ускоряет созревание, а, значит, и порчу других продуктов.

Ранее врач Михаил Коновалов рассказал, что яйца нужно класть на среднюю полку, а не в дверцу. Медик назвал среднюю полку холодильника подходящим для яиц местом, несмотря на то что в дверце для них предусмотрено специальное место.