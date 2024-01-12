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14:42, 12 января 2024Культура

Известный российский рэпер погиб при пожаре в собственном доме

Останки пропавшего в декабре рэпера Sir-J обнаружили в его сгоревшем доме

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Известный российский рэп-исполнитель Sir-J (настоящее имя — Сергей Булавинцев) погиб при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

29 декабря прошлого года 50-летний артист вернулся с концерта в свой дом, расположенный в подмосковном Расторгуево. В ту же ночь в помещении произошел пожар, однако при первом осмотре места происшествия следов рэпера не было найдено. Тогда же родственники музыканта заявили о его пропаже — он обещал увидеться с детьми на январских праздниках, однако перестал выходить на связь.

Все это время шли поиски Булавинцева, а 10 января, при повторном осмотре сгоревшего дома волонтерами и следователями, останки артиста были все-таки обнаружены. По данным судмедэкспертов, рэп-исполнитель погиб при пожаре.

Sir-J являлся одним из старейших битмейкеров РФ и обрел популярность, являясь участником рэп-коллективов Bust A.S! и D.O.B. Помимо этого, музыкант занимался продюсированием группы «Многоточие», а в узких кругах его называли рэп-ветераном.

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      Анастасия Астахова
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