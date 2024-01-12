Критиковавшая Залужного депутат Рады покинула партию Зеленского

В партии «Слуга народа» приняли заявление о выходе депутата Рады Безуглой

В партии и фракции Верховной Рады Украины «Слуга народа» официально приняли заявление о выходе депутата Марьяны Безуглой, ранее критиковавшей главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме того, Безуглая также дала понять, что в скором времени покинет комитет Рады по нацбезопасности и обороне, заместителем главы которого она является.

По данным канала, в политических кругах Украины уверены, что заявление депутата о выходе из партии согласовано с офисом Зеленского. Таким образом киевские власти планируют снять с себя ответственность за любые заявления Безуглой в отношении военных.

Марьяна Безуглая заявила о намерении покинуть партию «Слуга народа» 11 января. Она также обвинила депутатов от фракции в предательстве и отметила, что не хочет иметь общие с ними обязательства.