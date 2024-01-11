Критиковавшая Залужного депутат Рады решила выйти из партии

Критиковавшая Залужного депутат Рады Безуглая захотела выйти из «Слуги народа»

Критиковавшая командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая написала заявление на выход из партии «Слуга народа» и обвинила депутатов в том, что они ее предают. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Как уточнила политик, она остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы украинского президента Владимира Зеленского. При этом она захотела выйти из «Слуги народа».

«Но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции», — объяснила Безуглая свой поступок. По ее мнению, коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности.

Ранее «Страна.ua» писала, что на Украине растет противостояния между Зеленским и Залужным.