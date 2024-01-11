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04:52, 11 января 2024Бывший СССР

Критиковавшая Залужного депутат Рады решила выйти из партии

Критиковавшая Залужного депутат Рады Безуглая захотела выйти из «Слуги народа»

Фото: Ruslan Kaniuka / Global Look Press

Критиковавшая командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая написала заявление на выход из партии «Слуга народа» и обвинила депутатов в том, что они ее предают. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

Как уточнила политик, она остается депутатом и продолжает поддерживать инициативы украинского президента Владимира Зеленского. При этом она захотела выйти из «Слуги народа».

«Но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции», — объяснила Безуглая свой поступок. По ее мнению, коллеги хотят, чтобы она не говорила о бездействии комитета по вопросам нацбезопасности.

Ранее «Страна.ua» писала, что на Украине растет противостояния между Зеленским и Залужным.

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      Марина Совина
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