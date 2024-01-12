Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с середины декабря

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) опустился ниже отметки в 97 рублей впервые с 13 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 10:20 по московскому времени котировки европейской валюты упали на 38 копеек и достигли уровня в 96,77 рубля. Курс доллара к этому отрезку продемонстрировал схожую динамику. Котировки американской валюты снизились на 47 копеек и опустились до отметки в 88,11 рубля. Курс юаня к этому времени ослаб на шесть копеек и упал до уровня в 12,26 рубля.

Укрепление российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам происходит не первый день. Так, в ходе торгов 9 января на Мосбирже курс доллара упал до минимального с 29 декабря уровня в 89,82 рубля, хотя в начале сессии оценивался в 91,74 рубля. В свою очередь, курс евро в тот день в моменте падал до 98,3 рубля, снижаясь к российской валюте более чем на рубль. При этом в начале сессии котировки европейской валюты оценивались в 99,4 рубля.

Аналитики связывали подобную динамику с рядом факторов, включая возобновление операций Центробанка (ЦБ) по покупке или продаже валюты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В рамках схемы, представленной регулятором, с 9 января началась чистая продажа валюты.