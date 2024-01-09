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14:15, 9 января 2024Экономика

Рубль резко подорожал к доллару и евро

Курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 90 рублей

Фото: Pxhere

В ходе торгов на Московской Бирже рубль резко подорожал к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент начала торгов доллар оценивался в 91, 74 рубля. На минимуме американская валюта падала до отметки в 89,82 рубля, потеряв с открытия площадки почти два рубля. Так дешево доллар не стоил с 29 декабря 2023 года. Курс евро тем временем опустился с 99,4 рубля до уровня в 98,4 рубля. На минимуме валюта опускалась до отметки в 98,3 рубля.

Курс доллара от TradingView

Одним из факторов укрепления рубля называют возобновление операций ЦБ по покупке или продаже валюты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В рамках схемы, представленной регулятором, с 9 января началась чистая продажа валюты.

По мнению кандидата экономических наук, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александра Абрамова, в 2024 году курс американской валюты составит 90-95 рублей. На стоимость доллара будут влиять продажа выручки экспортерами и объемы импорта оборудования, отметил эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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