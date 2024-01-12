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14:55, 12 января 2024Россия

Матвиенко назвала главное преимущество России перед противниками

Матвиенко назвала поддержку и консолидацию общества главным преимуществом России
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Колоссальная поддержка и консолидация общества, а также полное понимание гражданами необходимости отстаивания суверенного пути развития страны являются главным преимуществом России перед противниками. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает в пятницу, 12 января, РИА Новости.

«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», — сказала она.

Спикер верхней палаты парламента выразила уверенность, что у противников России не получится ничего как на передовой, так и во многих других сферах.

В декабре Матвиенко назвала настоящим подвигом результат, достигнутый бизнесом и экспортерами в тех условиях, в которых оказалась страна. По ее словам, только Россия могла достигнуть таких результатов, еще раз подтвердив, что у нее огромный потенциал.

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      Игорь Дмитров
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