Матвиенко назвала работу российского бизнеса настоящим подвигом

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о подвиге российского бизнеса и экспортеров

В условиях, в которых оказалась Россия, достигнутый бизнесом в целом и экспортерами в частности результат является настоящим подвигом. Об этом на встрече с главой Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее словам, только Россия могла достигнуть таких результатов, еще раз подтвердив, что у нее огромный потенциал. Матвиенко заверила, что все российские регионы отмечают большую помощь и поддержку РЭЦ в развитии экспортного потенциала.

Она предложила усилить, если нужно, законодательство и уточнить нормативную базу, а также поблагодарила главу организации за поддержку женского предпринимательства.

Ранее сообщалось, что превышение экспорта над импортом в России в январе-ноябре 2023 года упало в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, с 223 миллиардов до 50,5 миллиарда долларов.

В частности, в 2023 году экспорт пиломатериалов и круглого леса из России сократится на семь процентов, до 25 миллионов кубометров, от уровня 2021 года отставание составит уже 38,5 процента. При этом вывоз пиломатериалов отдельно в Китай вырастет на три процента.