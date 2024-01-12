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15:09, 12 января 2024Россия

Медведев порассуждал об обстреле британской делегации в Киеве кассетами

Медведев задумался о реакции на возможный обстрел делегации Британии в Киеве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев порассуждал о возможном обстреле британской делегации в Киеве кассетными боеприпасами. Пост с рассуждениями он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев поинтересовался, как бы повел себя Запад, если бы делегация Британии во главе с премьером страны Риши Сунаком попала под такой же обстрел, как мирные жители Белгорода.

В конце 2023 года и начале 2024 года Белгород и районы области подвергались ракетным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самый массированный обстрел произошел 30 декабря, врачам не удалось спасти 25 жителей столицы области.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что ВСУ бьют по гражданским целям — «по центру города, где нет военных объектов». В Кремле пообещали, что российские военнослужащие будут делать все, чтобы со временем полностью избавиться от угрозы.

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      Марк Леонов
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