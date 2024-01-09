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12:20, 9 января 2024Россия

В Кремле прокомментировали обстрелы территории России кассетными боеприпасами

Песков: Киев не гнушается обстреливать Россию кассетными снарядами

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Украинские войска не гнушаются обстреливать Россию кассетными снарядами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород кассетными боеприпасами.

Песков подчеркнул, что ВСУ бьют по гражданским целям — «по центру города, где нет военных объектов». Российские военнослужащие будут делать все, чтобы со временем полностью избавиться от угрозы, сказал представитель Кремля. «СВО (специальная военная операция — прим. "Ленты.ру") для этого продолжается», — резюмировал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по Белгороду терактом.

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      Алан Босиков
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