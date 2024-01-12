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13:47, 12 января 2024Россия

Минздрав отреагировал на конфликт фельдшера и пенсионерки на Сахалине

Минздрав: женщина, которой не дали сопроводить внука в скорой, была агрессивной

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Фельдшер скорой помощи в селе Санаторное на Сахалине отказала пожилой женщине в сопровождении ее внука и не пустила ее в автомобиль, так как та вела себя агрессивно. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

«Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. Родственнице не разрешили сопровождать внука из-за ее неустойчивого поведения и отсутствия статуса официального представителя пациента», — объяснили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе осмотра ребенка на дому его бабушка активно вмешивалась в работу опытного фельдшера и указывала, что ему нужно делать.

О конфликте на Сахалине стало известно в пятницу, 12 января. Там плохо себя почувствовал годовалый ребенок. В тот момент его матери не было дома, так как она отправилась по делам в областной центр и оставила двоих своих детей с бабушкой. Прибывшая на место бригада скорой решила госпитализировать ребенка. На опубликованных кадрах видно, что пенсионерка попыталась зайти в машину скорой, в то время как фельдшер выталкивала ее оттуда ногой.

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      Анастасия Шейкина
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