Фельдшер скорой вытолкала из машины пытавшуюся сопровождать внука россиянку
У жительницы Сахалина произошел конфликт с фельдшером скорой помощи, которая, по утверждению пенсионерки, не дала ей сопровождать годовалого внука в больницу. Женщина пожаловалась, что медик вытолкала ее ногой из машины. Рассказом россиянки поделилась блогер Светлана Негматулина в Telegram-канале «Ворона Карловна».
Все произошло в селе Санаторном. По информации блогера, мать двоих детей, 12 лет и одного года, отправилась по делам в областной центр, оставив детей с бабушкой.
Пенсионерка заметила у годовалого внука недомогание и вызвала врачей. Фельдшер, как утверждает пожилая россиянка, не согрела и не обработала руки перед контактом с ребенком. Она приняла решение госпитализировать младенца, после чего и произошла стычка.
Жительница Сахалина, судя по представленным видеокадрам, попыталась зайти в карету скорой, в то время как фельдшер выталкивала ее оттуда ногой.
В пресс-службе областного Минздрава пояснили, что фельдшер выполнила все необходимые по нормативам действия, в том числе обработку рук, подчеркнув, что в действия медработника постоянно вмешивалась бабушка малолетнего пациента.
Ранее в Бийске мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в открытый погреб. Полиция уже организовала проверку.