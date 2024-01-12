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08:57, 12 января 2024Россия

Фельдшер скорой вытолкала из машины пытавшуюся сопровождать внука россиянку

На Сахалине фельдшер скорой вытолкала пенсионерку, пытавшуюся сопровождать внука

Кадр: Telegram-канал «Ворона Карловна»

У жительницы Сахалина произошел конфликт с фельдшером скорой помощи, которая, по утверждению пенсионерки, не дала ей сопровождать годовалого внука в больницу. Женщина пожаловалась, что медик вытолкала ее ногой из машины. Рассказом россиянки поделилась блогер Светлана Негматулина в Telegram-канале «Ворона Карловна».

Все произошло в селе Санаторном. По информации блогера, мать двоих детей, 12 лет и одного года, отправилась по делам в областной центр, оставив детей с бабушкой.

Пенсионерка заметила у годовалого внука недомогание и вызвала врачей. Фельдшер, как утверждает пожилая россиянка, не согрела и не обработала руки перед контактом с ребенком. Она приняла решение госпитализировать младенца, после чего и произошла стычка.

Жительница Сахалина, судя по представленным видеокадрам, попыталась зайти в карету скорой, в то время как фельдшер выталкивала ее оттуда ногой.

В пресс-службе областного Минздрава пояснили, что фельдшер выполнила все необходимые по нормативам действия, в том числе обработку рук, подчеркнув, что в действия медработника постоянно вмешивалась бабушка малолетнего пациента.

Ранее в Бийске мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в открытый погреб. Полиция уже организовала проверку.

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      Анна Щербакова
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