Россиянин напал на фельдшера скорой и едва не скинул его в погреб

В Бийске мужчина напал на фельдшера скорой и едва не скинул его в погреб

В Бийске мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в открытый погреб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Диспетчеру скорой помощи до случившегося сообщили, что женщина упала в погреб. Когда медики приехали на место происшествия, они увидели агрессивного мужчину. Он схватил фельдшера за воротник и толкнул, из-за чего медработник едва не оказался в погребе вслед за пострадавшей.

Пациентку, за которой приехала бригада, отвезли в больницу. О ее состоянии ничего не сообщается. Полиция разбирается, провалилась ли она в погреб по вине мужчины.

Это не первый случай нападения на медиков в России. Так, в декабре 2023 года в Энгельсе Саратовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил врачей скорой помощи по пути в больницу. В апреле в Санкт-Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу. До этого в Подмосковье пациент избил врача в травмпункте.