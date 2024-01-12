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13:18, 12 января 2024Россия

Москвичка ради хайпа создала Telegram-канал и пообещала устроить теракт в школе

В Москве школьница создала Telegram-канал и пообещала расправиться с классом

Фото: Yura Fresh / Unsplash

В Москве школьница ради хайпа создала Telegram-канал, где пообещала расправиться со своим классом. Пост с угрозами устроить теракт вовремя заметила мать и отговорила десятиклассницу от рокового поступка, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, девочка в тексте послания заявила о намерении принести в учебное заведение пистолет и атаковать с его помощью одноклассников.

После разговора с матерью юная москвичка удалила пост. Однако в начале января скриншот с видео увидели в школе. Учителя и руководство сразу же вызвали полицию. Девочку и родительницу вызвали на профилактическую беседу, где несовершеннолетняя призналась, что все делала, желая получить популярность.

Как выяснила Baza, десятиклассница и так популярна в своей школе, но не среди учащихся, а среди педагогов. По словам источника, у девочки регулярно случались конфликты с учителями и ее часто вызывали на разговоры к директору.

Ранее сообщалось, что подросток из Дагестана угрожал школьнику травматическим пистолетом, а затем пытался скрыться от полиции на автомобиле вместе с младшим братом.

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      Анна Щербакова
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