Москвичка ради хайпа создала Telegram-канал и пообещала устроить теракт в школе
В Москве школьница ради хайпа создала Telegram-канал, где пообещала расправиться со своим классом. Пост с угрозами устроить теракт вовремя заметила мать и отговорила десятиклассницу от рокового поступка, сообщает издание Baza в Telegram-канале.
По данным издания, девочка в тексте послания заявила о намерении принести в учебное заведение пистолет и атаковать с его помощью одноклассников.
После разговора с матерью юная москвичка удалила пост. Однако в начале января скриншот с видео увидели в школе. Учителя и руководство сразу же вызвали полицию. Девочку и родительницу вызвали на профилактическую беседу, где несовершеннолетняя призналась, что все делала, желая получить популярность.
Как выяснила Baza, десятиклассница и так популярна в своей школе, но не среди учащихся, а среди педагогов. По словам источника, у девочки регулярно случались конфликты с учителями и ее часто вызывали на разговоры к директору.
Ранее сообщалось, что подросток из Дагестана угрожал школьнику травматическим пистолетом, а затем пытался скрыться от полиции на автомобиле вместе с младшим братом.