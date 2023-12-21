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20:51, 21 декабря 2023Силовые структуры

Российский подросток угрожал школьнику травматическим пистолетом и попался

В Дагестане подросток угрожал школьнику пистолетом и пытался сбежать от полиции

Фото: Unsplash

Подросток из Дагестана угрожал школьнику травматическим пистолетом, а затем пытался скрыться от полиции на автомобиле вместе с младшим братом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, накануне десятиклассник Азиз (имя изменено) избил сверстника, который задел его плечом в коридоре. Потерпевшего госпитализировали с сильным сотрясением мозга, после чего с нападавшим встретился его друг. Десятиклассник заманил школьника за угол, где их поджидал старший брат с травматическим пистолетом.

На звуки драки сбежались учителя и ученики, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. Узнав об этом, братья пытались скрыться на машине. После погони их доставили в полицейский участок.

Ранее подросток в Кабардино-Балкарии попытался изнасиловать понравившуюся ему продавщицу и попал в СИЗО.

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      Олеся Мицкевич
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