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19:08, 20 декабря 2023Силовые структуры

Российский подросток попытался изнасиловать продавщицу и попал под стражу

Подростка из КБР поместили под стражу за попытку изнасилования продавщицы

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Суд в Кабардино-Балкарии поместил под стражу 17-летнего подростка, пытавшегося изнасиловать понравившуюся ему продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, молодой человек давно оказывал знаки внимания 30-летней сотруднице магазина, но та не отвечала взаимностью. Тогда он подкараулил женщину недалеко от места работы, и когда она проходила мимо, повалил на землю, избил и попытался изнасиловать. Потерпевшая смогла отбиться от подростка и написала заявление в полицию. Оказалось, что он уже находится под подпиской о невыезде за нанесение побоев средней тяжести.

Ранее 31-летний житель Омска попытался изнасиловать проводницу в купе поезда.

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      Олеся Мицкевич
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