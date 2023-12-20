Российский подросток попытался изнасиловать продавщицу и попал под стражу

Подростка из КБР поместили под стражу за попытку изнасилования продавщицы

Суд в Кабардино-Балкарии поместил под стражу 17-летнего подростка, пытавшегося изнасиловать понравившуюся ему продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, молодой человек давно оказывал знаки внимания 30-летней сотруднице магазина, но та не отвечала взаимностью. Тогда он подкараулил женщину недалеко от места работы, и когда она проходила мимо, повалил на землю, избил и попытался изнасиловать. Потерпевшая смогла отбиться от подростка и написала заявление в полицию. Оказалось, что он уже находится под подпиской о невыезде за нанесение побоев средней тяжести.

Ранее 31-летний житель Омска попытался изнасиловать проводницу в купе поезда.

