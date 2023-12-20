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14:54, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин попытался изнасиловать проводницу в купе поезда и получил 2,5 года

Под Новосибирском осудили мужчину, пытавшегося изнасиловать проводницу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима 31-летнего жителя Омска, который в купе поезда попытался изнасиловать проводницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Ему присоединили неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору.

По версии следствия, в июле мужчина, следовавший в поезде ЧитаМосква, ночью зашел в купе 21-летней потерпевшей, закрыл дверь и попытался совершить преступление. Проводнице удалось оказать сопротивление, а на ее крики о помощи прибежал пассажир из соседнего купе.

Мужчина признал вину.

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      Екатерина Кашурникова
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