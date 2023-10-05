Россиянин попытался изнасиловать проводницу в купе поезда по пути из колонии

Под Новосибирском мужчина по пути из колонии попытался изнасиловать проводницу

В Новосибирской области перед судом предстанет 31-летний мужчина, который в купе поезда попытался изнасиловать проводницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Фигуранта обвиняют по части 3 статьи 30 и статье 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. По версии следствия, в июле мужчина, следовавший в поезде Чита — Москва, ночью зашел в купе 21-летней потерпевшей, закрыл дверь и попытался совершить преступление. Проводнице удалось оказать сопротивление, а на ее крики о помощи прибежал пассажир из соседнего купе.

Мужчина признал вину. Ранее он уже был судим.

Как сообщает ngs.ru, обвиняемый только освободился из исправительной колонии и ехал домой.